МЧС предупредило москвичей о метели в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Снег, метель, налипание мокрого снега и гололедица ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.
Порывистый ветер усилится до 14–19 метров в секунду. К вечеру подморозит до -7... -10 градусов. По прогнозам Росгидромета, такая погода сохранится до конца дня.
В связи с непогодой автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Парковать свое транспортное место следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Горожан призывают к внимательности и осторожности.
В случае необходимости можно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия столичного главка МЧС 8 (495) 637-22-22.
Ранее завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила жителей столичного региона о резких скачках давления. Она также посоветовала метеозависимым людям и гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следить за самочувствием и не перетруждаться.
В частности, 5 марта в столице был побит 20-летний рекорд низкого давления. Стрелки барометров показали 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.
Кроме того, в ночь на 1 марта атмосферное давление в городе упало до 723,1 миллиметра ртутного столба. В результате был побит рекорд, установленный в первый день весны еще в 1938 году.
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