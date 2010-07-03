МЧС предупредило москвичей о метели в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег, метель, налипание мокрого снега и гололедица ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

Порывистый ветер усилится до 14–19 метров в секунду. К вечеру подморозит до -7... -10 градусов. По прогнозам Росгидромета, такая погода сохранится до конца дня.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Парковать свое транспортное место следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Горожан призывают к внимательности и осторожности.

В случае необходимости можно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия столичного главка МЧС 8 (495) 637-22-22.

Ранее завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила жителей столичного региона о резких скачках давления. Она также посоветовала метеозависимым людям и гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следить за самочувствием и не перетруждаться.

В частности, 5 марта в столице был побит 20-летний рекорд низкого давления. Стрелки барометров показали 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Кроме того, в ночь на 1 марта атмосферное давление в городе упало до 723,1 миллиметра ртутного столба. В результате был побит рекорд, установленный в первый день весны еще в 1938 году.