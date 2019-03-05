Арктическое вторжение ждет столицу в среду

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Погода в столичном регионе в ближайшие дни будет неустойчивой. 6 марта ожидается резкое похолодание, которое к 8 марта сменится новой волной тепла. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Уже завтра ситуация резко изменится, и на фоне быстрого роста атмосферного давления начнется арктическое вторжение. Во второй половине дня среды температура уйдет в минус. В ночь на четверг вернутся 10-градусные морозы, да и днем будет не выше минус 2, а вот давление ожидается повышенным – 752 мм ртутного столба", – рассказали синоптики. 8 марта в Москву вернется тепло, давление понизится на 12 единиц.

Ранее завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила жителей столичного региона о резких скачках давления. Она также посоветовала метеозависимым людям и гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следить за самочувствием и не перетруждаться.

Так, 5 марта в столице был побит 20-летний рекорд низкого давления. Стрелки барометров показали 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Кроме того, в ночь на 1 марта атмосферное давление в городе упало до 723,1 миллиметра ртутного столба. В результате был побит рекорд, установленный в первый день весны еще в 1938 году.