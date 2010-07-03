Москвичам посоветовали не садиться за руль до вечера

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Жителям столицы рекомендовали совершать поездки на машинах не раньше 20:00 либо вовсе не садиться за руль. Об этом сообщает Twitter Центра организации дорожного движения.

Специалисты уточнили, что в эти минуты на дорогах семибалльные заторы. На загруженность трасс влияет погода: в городе идет снег, а температура колеблется от минус одного до плюс одного градуса. При таких условиях возможен гололед.

"Скорости снижены, автомобили двигаются медленно. Кроме того, уже начались поездки по городу в преддверии 8 Марта – машин стало заметно больше", – добавили в ЦОДД.

Помимо этого, из-за сильного ветра водителям советуют оставлять машины вдали от деревьев и рекламных щитов. По прогнозам, в столице ожидается похолодание, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, а дороги и тротуары станут скользкими.

Сотрудники МЧС напомнили, что в условиях непогоды внимательными должны быть не только водители, но и пешеходы. Горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В праздничные выходные в Москве установится дождливая погода. В город придет потепление, которое еще может смениться похолоданием.

