Москвичам посоветовали не садиться за руль до вечера

Жителям столицы рекомендовали совершать поездки на машинах не раньше 20:00 либо вовсе не садиться за руль. Об этом сообщает Twitter Центра организации дорожного движения.
Специалисты уточнили, что в эти минуты на дорогах семибалльные заторы. На загруженность трасс влияет погода: в городе идет снег, а температура колеблется от минус одного до плюс одного градуса. При таких условиях возможен гололед.
"Скорости снижены, автомобили двигаются медленно. Кроме того, уже начались поездки по городу в преддверии 8 Марта – машин стало заметно больше", – добавили в ЦОДД.
Помимо этого, из-за сильного ветра водителям советуют оставлять машины вдали от деревьев и рекламных щитов. По прогнозам, в столице ожидается похолодание, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, а дороги и тротуары станут скользкими.
Сотрудники МЧС напомнили, что в условиях непогоды внимательными должны быть не только водители, но и пешеходы. Горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
В праздничные выходные в Москве установится дождливая погода. В город придет потепление, которое еще может смениться похолоданием.
"Утро": из-за гололеда москвичей просят пересесть на городской транспорт
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