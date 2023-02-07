Психиатр предупредил о риске возникновения сонного паралича у спящих на спине

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Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Руслан Воробьев предупредил о риске возникновения сонного паралича у спящих на спине, сообщает Агентство "Москва".

"Наблюдения показывают, что сонный паралич чаще случается, когда человек спит на спине. Вероятно, это связано с тем, что такая поза способствует дополнительной обструкции дыхательных путей за счет расслабления мышц глотки и языка во сне и таким образом способствует храпу и ночному апноэ (приостановка дыхания в процессе сна. – Прим. ред.)", – рассказал Воробьев.

По словам психиатра, если у человека случается сонный паралич, надо спать на боку или на животе. Например, при положении на боку можно подложить сзади себя подушку, чтобы не перекатываться на спину.

Специалист назвал причинами появления сонного паралича недостаток сна, стресс, эмоциональные расстройства, а также бессонницу. Это явление может вызвать у человека сильный страх или тревогу, добавил врач.

Он отметил, что при возникновении сонного паралича человек может потом начать испытывать негативные эмоции по отношении к процессу сна. Так, подготавливаясь ко сну у человека может наступить тревожность. Или человек может попытаться не спать совсем, либо откладывать момент сна. В дальнейшем это может сказаться на его общем здоровье.

Ранее врач-сомнолог Софья Черкасова объяснила, как можно быстро и эффективно восстановить сбитый режим сна. По мнению специалиста, здоровым людям можно попробовать одну ночь просто не спать.

Сомнолог также рассказала о более бережном способе, но он потребует больше времени. Этот метод предлагает для корректировки режима сна каждый день вставать на 30 минут или на 1 час раньше того времени, что было прежде.



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