Посольство РФ ответило на слова премьера Литвы о "Спутнике V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посольство России в Литве отреагировало за заявление премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните о вакцине "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам западного политика, российская разработка по своей сути является "гибридным оружием". Дипломаты из РФ ответили в Twitter-публикации.

"Главное – в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?", – заявили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что антикоронавирусную вакцину "Спутник V" к концу предстоящей недели могут зарегистрировать в 25 странах. По словам руководителя РФПИ, препарат уже сертифицирован 19-ю регуляторами.

