Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:12

Мороз до минус 15 градусов установится в Москве и области днем 7 февраля

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Московской области днем в воскресенье, 7 февраля. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, местами возможно выпадение осадков. На отдельных территориях возможно образование гололедицы.

"Температура воздуха в Москве составит 13 – 10 градусов мороза, по области до минус 15 градусов. Ветер северо-западный, западный 6 – 11 метров в секунду", – добавили метеорологи.

Что касается атмосферного давления, то оно ожидается на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что службы МЧС по всей Российской Федерации переведены в усиленный режим работы из-за непогоды. В ряде регионов появились бесплатные пункты обогрева. В ведомстве уточнили, что планируют мониторить ситуацию с помощью беспилотников.

Гидрометцентр России накануне объявил "оранжевый" уровень опасности в Москве в связи с сильным похолоданием. В период с 7 по 9 февраля в столице будет аномально холодно – в одну из ночей температура воздуха упадет до минус 27 градусов.

В Москву пришли морозы

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать