Мороз до минус 15 градусов установится в Москве и области днем 7 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Московской области днем в воскресенье, 7 февраля. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, местами возможно выпадение осадков. На отдельных территориях возможно образование гололедицы.

"Температура воздуха в Москве составит 13 – 10 градусов мороза, по области до минус 15 градусов. Ветер северо-западный, западный 6 – 11 метров в секунду", – добавили метеорологи.

Что касается атмосферного давления, то оно ожидается на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что службы МЧС по всей Российской Федерации переведены в усиленный режим работы из-за непогоды. В ряде регионов появились бесплатные пункты обогрева. В ведомстве уточнили, что планируют мониторить ситуацию с помощью беспилотников.

Гидрометцентр России накануне объявил "оранжевый" уровень опасности в Москве в связи с сильным похолоданием. В период с 7 по 9 февраля в столице будет аномально холодно – в одну из ночей температура воздуха упадет до минус 27 градусов.

