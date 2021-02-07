Службы МЧС переведены на усиленный режим из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Службы МЧС по всей России переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

В МЧС сообщили, что на территории страны ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. По этой причине сотрудники ведомства готовятся обеспечить помощь населению и безопасность на дорогах.

"Подразделения территориальных органов МЧС России переведены на усиленный режим службы", – подтвердили в ведомстве.

Уточняется, что в ряде регионов страны развернуты подвижные пункты обогрева. В них находятся электро-бензогенераторы, емкости с питьевой водой, электрочайники, аптечки и устройства для зарядки телефонов.

В МЧС добавили, что будут вести мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности с 7 по 9 февраля из-за сильных холодов. Кроме того, до утра 8 февраля ожидается гололедица.