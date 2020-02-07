Эксперт оценил инициативу ограничить рабочий день таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров в беседе с Москвой 24 прокомментировал решение ограничить продолжительность рабочего дня таксистов. По мнению эксперта, помимо таксистов, нужно усмирить аппетиты агрегаторов.

"Свыше 10 часов в день работают больше 90 процентов таксистов. Виной всему неумеренные аппетиты агрегаторов, работодателей, потому что всем нужно заплатить. Водителю ничего не остается, отсюда и переработка. Водители не по доброй воле перерабатывают по 12–14 часов", – заявил Макаров.

По словам эксперта, переработка – это не желание водителей заработать, а желание заработать хоть что-то. "Потому что если машина взята в аренду, то утром просыпаешься и уже должен", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Александр Макаров председатель профсоюза столичных таксистов Конечно, такие ситуации влияют на безопасность пассажира и водителей. Это нужно как-то урегулировать. Нужно, чтобы сами агрегаторы были в рамках. Они же, по сути, зарабатывают на безопасности пассажиров и водителей. Надо также начинать с тех, кто дает автомобили в аренду и так далее, по цепочке.



Ранее вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве в 2020 году планируется запустить систему, которая будет учитывать время работы таксистов.

По его словам, "некоторые таксисты сначала отрабатывают 8–10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой". В этой связи власти планируют распространить систему, которая будет учитывать время работы таксистов, а также "сделает невозможным такое переключение".

Он добавил, что система также позволит полиции фактически в режиме онлайн понимать, кто управляет такси или машиной каршеринга. "Зачастую с таксомоторной компанией договор заключает один человек, а за рулем находится другой", – пояснил заммэра столицы.

Ликсутов добавил, что реализован механизм будет как "специальное городское программное обеспечение и агрегаторы будут подключать таксистов через шлюз".

"Эта система будет связана с базой данных ГИБДД и увидит наличие водительских прав у каждого водителя, а также наличие страховки", – заключил вице-мэр.



Соболева Илона