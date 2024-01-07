В ГД напомнили об ответственности за замусоривание дачных участков в новогодние праздники

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Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал об ответственности за замусоривание дачных участков в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

С его слов, каждый участок должен использоваться по назначению, а также содержаться в чистоте. По мнению депутата, дачники уверены, что если земля принадлежит им и находится в частной собственности, то ее можно захламлять. Но это не так, указал Чаплин.

Он напомнил, что ответственность за мусор на участке предусматривается региональным законодательством об административной ответственности. Так, по статье 6.9 Кодекса Москвы об административных правонарушениях за захламление участка владелец выплатит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей, отметил депутат. Он добавил, что часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ устанавливает ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы, к которому относится и порча земли из-за неправильного хранения бытового мусора и химикатов. В этих случаях для граждан предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей, предупредил Чаплин.

По словам парламентария, в соответствии с действующим законодательством дачники обязаны заключить договор с региональным оператором для вывоза мусора, однако, считает он, сейчас люди обычно не заключают договоры непосредственно с оператором, а оформляют единый документ с товариществом или кооперативом. Там, где нет товарищества, договор может заключить каждый собственник участка, рассказал депутат.

В заключение он сказал, что если гражданин на своем участке собирает мусор, вывозит в город и выкидает на контейнерную площадку, это не освобождает его от обязанности оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов на даче. Чаплин указал на часть 1 статьи 8.2 КоАП РФ, в соответствии с которой несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления также влечет штраф для граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

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