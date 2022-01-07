В Москве выявили 3 694 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки выявили 3 694 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе.
За сутки госпитализированы 783 человека, скончались 72 пациента. Искусственная вентиляция легких требуется 507 пациентам с диагностированным коронавирусом.
Также за последние сутки в Москве выздоровели 2 223 человека. Всего по столице коронавирусную инфекцию перенесли 1 884 960 пациентов.
За последние сутки в России подтвердили 16 735 случаев коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 1 834 (11,0%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Тыва и Чукотском автономном округе – 0,03%.
Коллективный иммунитет в Москве приблизился к 70%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: