В Москве выявили 3 694 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 3 694 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе.

За сутки госпитализированы 783 человека, скончались 72 пациента. Искусственная вентиляция легких требуется 507 пациентам с диагностированным коронавирусом.

Также за последние сутки в Москве выздоровели 2 223 человека. Всего по столице коронавирусную инфекцию перенесли 1 884 960 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 16 735 случаев коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 1 834 (11,0%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Тыва и Чукотском автономном округе – 0,03%.

