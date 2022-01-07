В России выявили 16 735 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 16 735 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб.

Выявлено активно 1 834 (11,0%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 3 694 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 291, в Московской области – 899, в Краснодарском крае – 404, в Свердловской области – 387.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Тыва и Чукотском автономном округе – 0,03%.

За последние сутки в России подтверждено 787 смертей от последствий заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии по стране умерло 314 604 человека.

Также за 24 часа по выздоровлении выписали 22 035 пациентов. За весь период по России коронавирусом переболели 9 645 712 человека.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила коллективный иммунитет к коронавирусу в России. По ее словам, на данный момент он составляет 62,6%.