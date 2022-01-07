В России выявили 16 735 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 16 735 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб.
Выявлено активно 1 834 (11,0%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.
В Москве зафиксировали 3 694 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 291, в Московской области – 899, в Краснодарском крае – 404, в Свердловской области – 387.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Тыва и Чукотском автономном округе – 0,03%.
За последние сутки в России подтверждено 787 смертей от последствий заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии по стране умерло 314 604 человека.
Также за 24 часа по выздоровлении выписали 22 035 пациентов. За весь период по России коронавирусом переболели 9 645 712 человека.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила коллективный иммунитет к коронавирусу в России. По ее словам, на данный момент он составляет 62,6%.
Коллективный иммунитет в Москве перешел отметку в 60%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: