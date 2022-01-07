Юрист назвал эффективный способ уберечь автомобиль от эвакуации

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Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, что самый простой и эффективный способ уберечь автомобиль от принудительной эвакуации – не нарушать закон и правила парковки.

Эксперт добавил, чтобы избежать эвакуации, водители часто используют различные уловки, например, паркуют машину в неудобном для эвакуации месте, размещают инвалидный знак, привязывают автомобиль к дереву и ставят на крышу крупногабаритные грузы.

"Все это разбивается в одночасье о техническую обеспеченность и профессионализм современных эвакуационных служб", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Миронов напомнил, что эвакуации подлежат даже автомобили с инвалидным знаком, если они грубо нарушают ПДД и припаркованы не на соответствующих местах.

Ранее Миронов рассказал, когда водителя могут лишить прав на всю жизнь. По словам адвоката, подобная мера применяется при наличии определенных медицинских противопоказаний. При этом чаще всего водители сами провоцируют многократное увеличение срока лишения права на управление транспортным средством.