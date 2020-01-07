Названы самые популярные подарки россиян на Рождество

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Большинство россиян дарят своим близким на Рождество конфеты и сувениры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты провели опрос, благодаря которому выяснилось, что 10% опрошенных в православный праздник дарят своим близким различные сувениры и другие символические подарки.

Еще 7% опрошенных рассказали, что дарят на Рождество сладости, конфеты и выпечку, а 4% в этот день предпочитают купить близким то, что им действительно необходимо. Однако более половины (57%) респондентов заявили, что в Рождество не любят дарить подарки.

Рождество – один из центральных праздников христианства. Торжеству предшествует сорокадневный пост, берущий начало 28 ноября. Его последний и самый строгий день – сочельник (6 января).

Рождественский период завершится празднованием Крещения Господня 19 января. В течение 12 дней до него продолжаются святки, в которые православные произносят молитвы, славя Христа.

