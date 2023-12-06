Госдума приняла в первом чтении проект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.

Данный проект был разработан группой сенаторов и депутатов в целях соцподдержки граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Подобная мера поможет им получать гарантированный доход по счетам и вкладам.

Согласно законопроекту, получатели социальной поддержки с подтвержденным низким уровнем доходов смогут открывать социальные банковские вклады и счета, но не более одного на человека. Максимальная сумма такого вклада не должна превышать 50 тысяч рублей.

Проценты по вкладу будут выплачивать каждый месяц по переменной ставке, которая не может быть ниже ключевой ставки ЦБ РФ на дату начисления процентов, увеличенной на 1 процентный пункт.

Отмечается, что процентные доходы при этом будут перечисляться на отдельный счет, который укажет вкладчик. На сумму до 50 тысяч рублей на социальном банковском счете будут начисляться проценты по ставке не меньше ключевой ставки Центробанка, уменьшенной на 1 процентный пункт, более 50 тысяч рублей – по ставке, которая будет установлена в договоре счета.

Граждане смогут открыть подобный вклад или счет в банке-участнике системы обязательного страхования вкладов, состоящем на учете в АСВ и имеющем право привлекать деньги физических лиц во вклады и на счета.

Договор на открытие вклада заключается в электронной форме при помощи единого портала госуслуг. Банки не смогут отказывать в заключении подобных договоров гражданам, данные о которых внесены в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Такой договор будет заключаться на срок не более одного года с возможностью его продления на такой же срок при условии, что гражданин остается получателем мер социальной поддержки.

Уточняется, что договор должен предусматривать расчеты в рублях с использованием карты "Мир". При этом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за совершение операций по такому счета в рамках 15 тысяч рублей в месяц, а также за предоставление и использование карты "Мир".

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в I чтении законопроект, возвращающий право студентов на социальную доплату к пенсии во время их работы в трудотрядах. Законопроект внесли на рассмотрение палаты в июне, поправками дополняется закон "О государственной социальной помощи".

До этого Сергей Собянин сообщил, что минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года до 24 500 рублей в месяц. Кроме того, будет проведена индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших солдат, а также тем, кто занимается воспитанием детей-инвалидов или инвалидов с детства.

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат