ГД одобрила проект по соцвыплатам к пенсии студентов во время работы в трудотрядах

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Госдума приняла в I чтении законопроект, возвращающий право студентов на социальную доплату к пенсии во время их работы в трудотрядах. Законопроект внесли на рассмотрение палаты в июне, поправками дополняется закон "О государственной социальной помощи".

В новых нормах предложили сохранить соцдоплату к пенсии по потере кормильца и по инвалидности для студентов очной формы обучения во время получения ими выплат за деятельность в студенческом отряде.

По словам авторов инициативы, в законе до 1 января 2023 года было предусмотрено, что получающие выплаты за работу в трудовых отрядах студенты были исключены из числа лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, однако в июле 2022 года эти нормы были изменены.

Как напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, на данный момент господдержка действует для школьников и студентов, которые работают летом по направлению центра занятости.

Ранее стало известно, что соцвыплаты семьям с детьми, старшему поколению и людям с ограниченными возможностями в Москве проиндексируют на 5% с 1 января 2024 года. На реализацию программ по соцподдержке москвичей выделено на три года более 2 триллионов рублей, из которых на следующий год предназначено 667 миллиардов рублей.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому средняя пенсия для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости – до 23 449 рублей.

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