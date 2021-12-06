Юрист рассказал, кого будут штрафовать за остекление балконов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Юрист Вадим Ткаченко рассказал Москве 24, что штрафы за самовольное остекление балконов, которые вводятся с 1 марта 2022 года, не коснутся собственников жилья.
Ранее сообщалось, что с марта 2022 года вступит в силу обновленная редакция правил пользования жилыми помещениями. Документ предполагает, что россиян могут оштрафовать за остекление балконов без разрешения.
"Новые правила коснутся тех помещений и лиц, кто заключил договор социального найма. Поэтому эти лица с 1 марта 2022 года не смогут устанавливать остекление на балконах без разрешения собственника или если это не установлено требованиями проекта", – подчеркнул юрист.
Он отметил, что приказ Минстроя не имеет обратной силы и действует в течение шести лет, а значит, те балконы, что уже остеклены, формально не подпадают под его действие.
"Однако новые требования имеют прямое и немедленное действие, а значит, лицам, которые заключили договор социального найма, может быть предписано привести состояние балкона в исходное состояние", – заключил Вадим Ткаченко.
В министерстве строительства и ЖКХ России уточнили, что новый документ отличается от прежнего тем, что теперь касается не только обычных граждан, но и юридических лиц, которые являются собственниками помещений.
В России начнут штрафовать за самовольное остекление балконов
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