Юрист рассказал, кого будут штрафовать за остекление балконов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Юрист Вадим Ткаченко рассказал Москве 24, что штрафы за самовольное остекление балконов, которые вводятся с 1 марта 2022 года, не коснутся собственников жилья.

Ранее сообщалось, что с марта 2022 года вступит в силу обновленная редакция правил пользования жилыми помещениями. Документ предполагает, что россиян могут оштрафовать за остекление балконов без разрешения.





Вадим Ткаченко юрист Закон не коснется собственников помещений. Собственники помещения сами или с учетом общего мнения или управляющей компании дома устанавливают порядок остекления лоджий и балконов.

"Новые правила коснутся тех помещений и лиц, кто заключил договор социального найма. Поэтому эти лица с 1 марта 2022 года не смогут устанавливать остекление на балконах без разрешения собственника или если это не установлено требованиями проекта", – подчеркнул юрист.

Он отметил, что приказ Минстроя не имеет обратной силы и действует в течение шести лет, а значит, те балконы, что уже остеклены, формально не подпадают под его действие.

"Однако новые требования имеют прямое и немедленное действие, а значит, лицам, которые заключили договор социального найма, может быть предписано привести состояние балкона в исходное состояние", – заключил Вадим Ткаченко.

В министерстве строительства и ЖКХ России уточнили, что новый документ отличается от прежнего тем, что теперь касается не только обычных граждан, но и юридических лиц, которые являются собственниками помещений.

