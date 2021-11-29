Юрист рассказал, как законно объединить балкон с комнатой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице запрещено присоединение балконов и лоджий к комнате напрямую, рассказал Москве 24 юрист Алексей Гавришев. Запрет установлен постановлением городского правительства.

Однако есть альтернативный вариант. Москвичи могут демонтировать балконный блок, который включает в себя дверь с окном, и заменить его на французское остекление.

В этом случае противопожарные нормы нарушены не будут, сохранится тепловой контур дома, а пространство станет визуально шире. Для того чтобы осуществить такую перепланировку, потребуется ряд согласований.





Алексей Гавришев юрист Во-первых, необходимо разработать проект перепланировки. Документ должна составить проектная организация, обязательно являющаяся членом саморегулируемой организации.

Далее потребуется получить разрешение на перепланировку от Мосжилинспекции, пояснил Алексей Гавришев. Только затем можно приступать к самим работам. После ремонта потребуется оформить акт о завершенных работах, заключил юрист. Заявку на услугу можно подать онлайн на портале mos.ru.

Отдельно при обустройстве балкона и лоджии стоить помнить, что туда нельзя переносить радиаторы общедомовой системы отопления. Также выходы на лоджию и балкон, оборудованные лестницей, считаются аварийными. Поэтому демонтировать лестницу по закону не получится.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что у граждан, купивших жилье стоимостью менее двух миллионов рублей, есть возможность дополучить сумму налогового вычета. Сделать это можно при покупке второго объекта недвижимости.

