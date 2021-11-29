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Общество

16:55

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Юрист рассказал, как законно объединить балкон с комнатой

Французское остекление. Как законно объединить балкон с комнатой
общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице запрещено присоединение балконов и лоджий к комнате напрямую, рассказал Москве 24 юрист Алексей Гавришев. Запрет установлен постановлением городского правительства.

Однако есть альтернативный вариант. Москвичи могут демонтировать балконный блок, который включает в себя дверь с окном, и заменить его на французское остекление.

В этом случае противопожарные нормы нарушены не будут, сохранится тепловой контур дома, а пространство станет визуально шире. Для того чтобы осуществить такую перепланировку, потребуется ряд согласований.

Во-первых, необходимо разработать проект перепланировки. Документ должна составить проектная организация, обязательно являющаяся членом саморегулируемой организации.
Алексей Гавришев
юрист

Далее потребуется получить разрешение на перепланировку от Мосжилинспекции, пояснил Алексей Гавришев. Только затем можно приступать к самим работам. После ремонта потребуется оформить акт о завершенных работах, заключил юрист. Заявку на услугу можно подать онлайн на портале mos.ru.

Отдельно при обустройстве балкона и лоджии стоить помнить, что туда нельзя переносить радиаторы общедомовой системы отопления. Также выходы на лоджию и балкон, оборудованные лестницей, считаются аварийными. Поэтому демонтировать лестницу по закону не получится.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что у граждан, купивших жилье стоимостью менее двух миллионов рублей, есть возможность дополучить сумму налогового вычета. Сделать это можно при покупке второго объекта недвижимости.

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