Биолог рассказала, стоит ли переживать из-за нового штамма коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До появления данных об эффективности антител и наличии тяжелых случаев COVID-19 волноваться из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" не стоит. Об этом в эфире RT заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Стоит ли волноваться? Ну вообще, на прошлой неделе я всем рассказывала, что сейчас у человечества есть такая возможность чашку чая попить, прежде чем на пожар бежать", – сказала она.
По словам Барановой, на этой неделе ученые опубликуют новые данные об уязвимости "Омикрона" к антителам, а также его способности приводить к тяжелому течению COVID-19, после чего станет ясно, нужно ли его опасаться.
Между тем представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове рассказала, что, согласно первичным исследованиям, пациенты, инфицированные новым вариантом SARS-CoV-2, переносят болезнь в легкой форме.
"Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из пациентов разовьется тяжелое заболевание", – цитирует ее Pravda.ru.
Она подчеркнула, что сейчас данных недостаточно, чтобы судить об опасности штамма, однако нельзя исключать негативные сценарии, поскольку даже пациентам с легкой формой COVID-19 при "Омикроне" может потребоваться госпитализация.
О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.
Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
У девяти россиян выявили новый штамм коронавируса "Омикрон"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: