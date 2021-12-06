Биолог рассказала, стоит ли переживать из-за нового штамма коронавируса

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До появления данных об эффективности антител и наличии тяжелых случаев COVID-19 волноваться из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" не стоит. Об этом в эфире RT заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Стоит ли волноваться? Ну вообще, на прошлой неделе я всем рассказывала, что сейчас у человечества есть такая возможность чашку чая попить, прежде чем на пожар бежать", – сказала она.

По словам Барановой, на этой неделе ученые опубликуют новые данные об уязвимости "Омикрона" к антителам, а также его способности приводить к тяжелому течению COVID-19, после чего станет ясно, нужно ли его опасаться.

Между тем представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове рассказала, что, согласно первичным исследованиям, пациенты, инфицированные новым вариантом SARS-CoV-2, переносят болезнь в легкой форме.

"Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из пациентов разовьется тяжелое заболевание", – цитирует ее Pravda.ru.

Она подчеркнула, что сейчас данных недостаточно, чтобы судить об опасности штамма, однако нельзя исключать негативные сценарии, поскольку даже пациентам с легкой формой COVID-19 при "Омикроне" может потребоваться госпитализация.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

