Онколог Ивашков: у 70% людей с раком мозга не болит голова

Онколог Владимир Ивашков на своем YouTube-канале опроверг миф о том, что при раке мозга обязательно появляется головная боль в качестве одного из главных симптомов.

"У 70% людей с опухолями мозга на ранней стадии голова вообще не болит", – сказал врач.

По его словам, опухоль увеличивается медленно, поэтому мозг успевает адаптироваться к изменениям. Головная боль может возникнуть в том случае, если новообразование стало большим, в результате чего начало повышаться внутричерепное давление.

Ранее российские ученые обнаружили в шиповнике вещество, которое может бороться с раковыми клетками при опухоли мозга. Исследователи нашли в ягоде яцеозидин, который при мультиформной глиобластоме способен разрушать злокачественные новообразования.

Кроме того, в шиповнике выявили цирсилиол, который можно применять против рака кожи, толстой кишки и остеосаркомы.