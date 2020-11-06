Журова раскритиковала идею присвоения Нурмагомедову звания Героя России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Депутаты Госдумы Светлана Журова и Николай Валуев высказались против инициативы присвоитьХабибу Нурмагомедову звание Героя России.

Журова указала, что "получить "Героя России" за спорт можно только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны", а не "за победу в коммерческих боях без правил".

"Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да", – заявила Журова ИА "НСН".

Другой депутат Госдумы Николай Валуев также удивился идее о возможности присвоения Нурмагомедову высокого звания.

"Я немного опешил от этой информации", – сказал Валуев в разговоре с радио "Комсомольская правда".

Валуев отметил, что перед высказыванием подобных идей следует "прочитать табель, где написано четко, за что данное высшее звание России, высшая награда дается".

Среди спортсменов всего три человека были представлены к награде Герой России – Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998).

Присвоить Нурмагомедову звание Героя России в письме к Владимиру Путину предложил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Он написал в Facebook, что Нурмагомедов является достойным примером для подражания подрастающего поколения и вписал свое имя в историю страны не только своими спортивными достижениями.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина также выступила против данной инициативы. По ее словам, такую награду следует давать людям, которые совершают какой-то подвиг, а не показали свою работу.