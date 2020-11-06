СК начал проверку после обнаружения денег и алкоголя у заключенного СИЗО-5

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В отношении начальника смены СИЗО-5 следственный комитет организовал проверку после того, как у одного из заключенных нашли 100 тысяч рублей и четыре бутылки алкоголя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно предварительным данным, один из содержащихся под стражей во время дневной смены получил от подозреваемого крупную сумму денег и алкоголь.
"В настоящий момент проводится доследственная проверка сразу же по трем статьям: "Превышение должностных полномочий", "Злоупотребление должностными полномочиями", а также "Получение взятки", – рассказали правоохранители.
Они также уточнили, что, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит реальный срок.
Ранее в СИЗО-5 был направлен актер Михаил Ефремов, по делу о гибели в ДТП водителя фургона. Актер сообщал, что намерен создать в следственном изоляторе театр. Он планировал заниматься театральной самодеятельностью с заключенными в свободное от работы в хозотряде время.
Ефремов устроил застолье для сокамерников в СИЗО
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