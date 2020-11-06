ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Фото: ТАСС/RUNGROJ YONGRIT/ЕРА
Всемирная организация здравоохранения считает, что человечеству нужно начать готовиться к новой пандемии, сообщает ТАСС.
Эту тему организация планирует рассмотреть на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве одной из ключевых.
В ВОЗ напомнили, что страны, которые имеют прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением коронавируса.
В связи с этим на 73-й ассамблее хотят принять резолюцию "Об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении". Страны призовут отдать приоритет на высшем политическом уровне улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям.
Также речь пойдет о важности обеспечить надлежащее вознаграждение для сотрудников здравоохранения. В ВОЗ отмечают как важно, чтобы все страны были лучше оснащены для выявления и реагирования на COVID-19 и другие опасные заболевания.
ВОЗ подчеркивает, что мировое сообщество в силах победить COVID-19 с помощью науки и солидарности. Отмечается, что мировое сообщество не отступит от решения ключевых задач в сфере здравоохранения, включая иммунизацию, улучшение здоровья пожилых людей, борьбу с туберкулезом и гриппом.
На форуме также обсудят 10-летний план борьбы с "забытыми" тропическими болезнями, а также проблему менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.
За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса. В Москве зарегистрировали 6 253 новых случая.
В Москве выявили 6 253 случая заражения коронавирусом за сутки
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