Эксперт рассказал, когда пандемия COVID-19 в России пойдет на спад

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал РИА Новости, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад.

По словам Альтштейна, плато заболеваемости COVID-19 на территории РФ будет достаточно долгим. По мнению вирусолога, спад пандемии можно будет наблюдать скорее только во второй половине весны.

Также Альтштейн добавил, что значительное влияние на сложившуюся эпидемобстановку может оказать начало вакцинации, если испытания препаратов покажут высокую эффективность, а производство вакцины получится организовать быстро.

Ранее Альтштейн сообщил, что Россия подходит к пику по заболеваемости COVID-19. Он отметил, что после выхода на плато число новых случаев в сутки будет высоким.