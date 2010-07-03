Lufthansa отменяет 1300 рейсов в четверг и пятницу из-за забастовки

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Авиакомпания Lufthansa отменит около 1300 рейсов в четверг и пятницу из-за забастовки профсоюза в Германии. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"В четверг, 7 ноября, будут выполнены 2,3 тысячи рейсов из 3 тысяч. В пятницу, 8 ноября, будут обслужены 2,4 тысячи рейсов", – отметили в сообщении.

В компании отметили, что в результате отмены рейсов забастовка затронет более 180 тысяч пассажиров. Клиенты на внутренних рейсах смогут воспользоваться железнодорожным транспортом, обменяв свой билет на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании предлагают ограничить иностранным конкурентам полеты из Санкт-Петербурга. Согласно инициативе, зарубежные лоукостеры не смогут летать на расстояние менее 200 километров. По этому же направлению уже должно быть налажено сообщение у российских перевозчиков.

Сейчас воздушное авиасообщение России с другими государствами регулируется двусторонними соглашениями, в которых прописаны допустимые маршруты, количество перевозчиков и число рейсов.

