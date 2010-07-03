Крупнейший лоукостер Азии анонсировал полеты в Москву

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Крупнейший в Азии бюджетный перевозчик AirAsia анонсировал начало полетов в Россию.

"У нас есть планы по началу перелетов из Японии во Владивосток. В настоящее время моя команда ведет переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Санкт-Петербург из Малайзии, а также Бангкока", – рассказал ТАСС председатель правления AirAsia Group Тони Фернандес.

Группа AirAsia включает в себя целый ряд низкобюджетных и регулярных авиакомпаний (AirAsia Berhad, AirAsia Indonesia, Thai AirAsia, Philippines AirAsia, AirAsia India, AirAsia X, Thai AirAsia X, Indonesia AirAsia X). Начиная с 2009 года AirAsia ежегодно удостаивалась звания лучшего лоукост-перевозчика мира, присуждаемого экспертами Skytrax. Авиапарк AirAsia включает в себя более 180 лайнеров Airbus A320, авиапарк AirAsia X — 20 Airbus A330-300. Выполняет местные и международные перелеты более чем по 400 направлениям в 25 странах.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании предлагают министерству транспорта ограничить иностранным конкурентам полеты из Санкт-Петербурга. Согласно инициативе, зарубежные лоукостеры не смогут летать на расстояние менее 200 километров. По этому же направлению уже должно быть налажено сообщение у российских перевозчиков.

Сейчас воздушное авиасообщение России с другими государствами регулируется двусторонними соглашениями, в которых прописаны допустимые маршруты, количество перевозчиков и число рейсов. При этом летать в Россию авиакомпании могут только из страны своей регистрации. Это главная причина того, что на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair и британская EasyJet.

