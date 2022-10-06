Экс-солистка "Тату" Катина назвала москвичей избалованными

Фото: YouTube/ Ляйсан Утяшева

Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина заявила, что москвичи более избалованные, чем жители других городов. Об этом пишет "Москвич Mag".

Певица рассказала, что Москва – это ее родной город, однако она любит посещать другие населенные пункты. По ее мнению, люди за пределами столицы добрее и менее избалованные.

"В Москве ритм жизни, как и в любом мегаполисе, достаточно скоростной, поэтому когда ты приезжаешь в какой-то другой город, то видишь, что там люди более расслабленные: не так суетятся, не так торопятся", – сказала она.

Катина также обратила внимание на то, что в столицу люди приезжают зарабатывать и добиваться своих целей, поэтому живут в режиме выживания и конкурирования.

Ранее директор певицы Юлии Волковой Катерина Дорош прокомментировала возможное воссоединение группы "Тату". По ее словам, певицы имеют право исполнять старые хиты, несмотря на то что экс-продюсер группы Сергей Галоян заявил, что не давал разрешения на использование популярных песен "Тату" в рамках предстоящего воссоединения дуэта.

По ее словам, Галоян обманывает СМИ, заявляя, что якобы звонил исполнительницам, чтобы они приняли участие в трибьюте "умершей" группы "Тату".

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