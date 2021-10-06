Более половины россиян уверены в эффективности вакцинации от гриппа

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Более половины россиян (61%) считают, что вакцинация эффективно защищает от гиппа и приносит больше пользы, чем вреда, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

"Каждый десятый (11%) придерживается обратного мнения, а 15% россиян полагают, что они не приносят ни существенной пользы, ни значительного вреда", – говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, 56% граждан России хотя бы раз в жизни вакцинировались от гриппа. Около 40% респондентов уже сделали или собираются сделать прививку в этом году, 53% не планируют этого делать.

Опрос с участием 1,6 тысячи совершеннолетних россиян проводится 15 сентября.

Глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Гамалеи Александр Бутенко ранее призвал россиян последовательно прививаться как от гриппа, так и от коронавируса. По его словам, данные патогены не дают взаимного перекрестного иммунитета, поэтому не исключено, что можно одновременно заразиться и тем и другим.

