Москва предоставит социально ориентированным НКО-победителям тренировочные квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Завершился конкурс среди организаций по предоставлению социально ориентированным НКО тренировочных квартир для сопровождаемого проживания, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Победителями конкурса, который стартовал 26 июля, стали благотворительные фонды "Жизненный путь", "Я есть!", "Творческое объединение "Круг", "Изумрудный город", "Большая перемена" и "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Им предоставят квартиры для тренировочного проживания сроком на 5 лет. В них разместятся около 60 человек.
"Нам важно дать возможность молодым людям из психоневрологических интернатов максимально подготовить их к реальной самостоятельной жизни. Еще раз хочу отметить, что некоммерческие организации – стратегические партнеры города в рамках реализации социально значимых проектов. Мы благодарны коллегам за отклик и готовность помогать в социализации москвичей с ментальными особенностями", – рассказала она.
Ранее Ракова сообщала, что информация об обращениях детей к медработникам в школах и детсадах теперь будет храниться в электронном виде. Медицинские работники образовательных учреждений теперь смогут вести прием в ЕМИАС.
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