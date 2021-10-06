В Совфеде будут мониторить ситуацию с организацией детского отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Социальный комитет Совфеда будет держать на контроле ситуацию с организацией детского отдыха, заявила глава комитета Инна Святенко.

В этом году отдохнули и оздоровились более 4,5 миллиона детей, в том числе более 1,5 миллиона ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа детского кешбэка, организованная Ростуризмом, завершилась. На нее выделили пять миллиардов рублей из резервного фонда. Родители купили около 400 тысяч путевок в детские лагеря, компенсировано более 4 миллиардов рублей.

При этом продолжает действовать программа ретрокешбэка. Родители могут вернуть часть денег за путевки, приобретенные до начала действия программы детского кешбэка. Крайний срок подачи заявления – 20 октября 2021 года.

По словам Святенко, организаторы детского отдыха неоднократно сталкивались с проблемами, которые тормозили процесс.

"В частности, это отсутствие на федеральном уровне единого реестра организации отдыха детей. Это привело к тому, что родители не могли оперативно узнать информацию о лагере или санатории, находящемся в другом регионе", – пояснила она.

Сенатор отметила короткие сроки регистрации в программе, а также невысокий уровень подготовки специалистов из-за отсутствия у лагерей такой практики, отсутствие у детских оздоровительных организаций сайтов, низкую информированность родителей об организации, куда может поехать отдыхать ребенок, отсутствие электронной цифровой подписи, которая требовалась для участия в программе.

Помимо организационных вопросов, выявлено нежелание некоторых лагерей участвовать в программе, в первую очередь из-за того, что они не хотят перенастраивать свои внутренние бизнес-процессы.

Кроме того, Святенко указала на нерешенный вопрос по федеральному софинансированию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей. Это прежде всего дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети, проживающие в Арктической зоне.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря проработать меры по созданию благоприятных условий для работы детских лагерей.

Правительство должно уделить особое внимание тому, чтобы контрольные мероприятия в отношении таких организаций проводились с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.