Массовые мероприятия с участием до 500 человек разрешены в 48 регионах – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Массовые мероприятия с числом участников до 500 человек разрешены в 48 регионах России. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

В надзорном органе подчеркнули, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в стране не вводилось.

"Сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек, а мероприятия до 500 человек разрешены в 48 субъектах", – пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

Ранее на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всей стране остановлены массовые мероприятия.

Позже в ведомстве пояснили, что речь шла об ограничениях, которые уже действуют на территории РФ. Дополнительные ограничительные меры в стране не вводились, а решение об их введении в настоящий момент регионы принимают самостоятельно.

