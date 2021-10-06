Массовые мероприятия с участием до 500 человек разрешены в 48 регионах – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Массовые мероприятия с числом участников до 500 человек разрешены в 48 регионах России. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном в официальном аккаунте ведомства в Instagram.
В надзорном органе подчеркнули, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в стране не вводилось.
"Сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек, а мероприятия до 500 человек разрешены в 48 субъектах", – пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.
Ранее на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всей стране остановлены массовые мероприятия.
Позже в ведомстве пояснили, что речь шла об ограничениях, которые уже действуют на территории РФ. Дополнительные ограничительные меры в стране не вводились, а решение об их введении в настоящий момент регионы принимают самостоятельно.
Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с массовыми мероприятиями в регионах РФ
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