В Гидрометцентре призвали не бояться высокого атмосферного давления в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 развеял миф об опасности высокого атмосферного давления, которое последние несколько дней наблюдается в столице.
Ранее синоптики сообщили, что в городе был установлен очередной рекорд атмосферного давления. Утром 6 октября оно составило 768,1 миллиметра ртутного столба. Отмечается, что в ближайшие дни давление будет на 18–20 единиц выше нормы и начнет понижаться лишь в выходные.
"Такое высокое давление обусловливает голубое небо, солнце, золотую осень, прозрачный воздух, когда можно наслаждаться всей цветовой палитрой", – рассказал Вильфанд.
По словам синоптика, нужно наслаждаться природой, а не бояться высокого давления. "Очень плохо, когда метеорологи пугают, что рекорд, бегите к врачу. Со школьных лет мы все знаем, что нормальное давление на уровне моря – 760 миллиметров ртутного столба", – подчеркнул он.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в предстоящие выходные. По ее словам, будет солнечно, без осадков, при этом воздух прогреется до +13 градусов. Тем не менее ночи станут холоднее, указала синоптик.
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