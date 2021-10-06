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12:39

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В Гидрометцентре призвали не бояться высокого атмосферного давления в Москве

Не надо паники: синоптик призвал не бояться высокого давления в Москве
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 развеял миф об опасности высокого атмосферного давления, которое последние несколько дней наблюдается в столице.

Ранее синоптики сообщили, что в городе был установлен очередной рекорд атмосферного давления. Утром 6 октября оно составило 768,1 миллиметра ртутного столба. Отмечается, что в ближайшие дни давление будет на 18–20 единиц выше нормы и начнет понижаться лишь в выходные.

"Такое высокое давление обусловливает голубое небо, солнце, золотую осень, прозрачный воздух, когда можно наслаждаться всей цветовой палитрой", – рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, нужно наслаждаться природой, а не бояться высокого давления. "Очень плохо, когда метеорологи пугают, что рекорд, бегите к врачу. Со школьных лет мы все знаем, что нормальное давление на уровне моря – 760 миллиметров ртутного столба", – подчеркнул он.

Для Москвы норма – 748 миллиметров ртутного столба, потому что столица находится на высоте от 120 до 250 метров над уровнем моря. Чем выше точка, тем, естественно, давление ниже. Но если вы находитесь на уровне моря, например приезжаете в Сочи, Питер, то там среднее давление 760 миллиметров ртутного столба. И вы разве чувствуете себя там плохо?
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в предстоящие выходные. По ее словам, будет солнечно, без осадков, при этом воздух прогреется до +13 градусов. Тем не менее ночи станут холоднее, указала синоптик.

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Медведева Светлана

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