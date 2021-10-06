В России разработают критерии стандартного жилья с мебелью

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Минстрой и Минпромторг к 7 октября должны рассмотреть возможность включения в критерии стандартного жилья обязательной чистовой отделки и меблировки, сообщает газета "Известия".
Отмечается, что критерии жилья стандарт-класса определены приказом министерства строительства от 29 апреля 2020 года. На сегодняшний день из обязательных требований к таким квартирам – наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой, а также кухонной плиты.
По словам президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, генерального директора "Первой мебельной фабрики" Александра Шестакова, в требования необходимо включить обязательную чистовую отделку (полностью готовый ремонт с обоями), а также мебель – кухню, встроенные шкафы в прихожей и мебель в ванной.
Он уточнил, что следует подготовить на выбор три-пять вариантов мебели и отделки, при этом на то и другое должна быть гарантия 5 лет.
По мнению эксперта, данные критерии должны распределяться только на квартиры класса "стандарт", в остальных видах жилья – на усмотрение девелопера.
Ранее сообщалось, что на рынке новостроек столицы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. По словам гендиректора компании Optima Development Давида Худояна, появление мини-квартир закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади жилья, роста цен и падающих доходов населения.
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