Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:22

В России разработают критерии стандартного жилья с мебелью

общество недвижимость

Фото: depositphotos/photographee.eu

Минстрой и Минпромторг к 7 октября должны рассмотреть возможность включения в критерии стандартного жилья обязательной чистовой отделки и меблировки, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что критерии жилья стандарт-класса определены приказом министерства строительства от 29 апреля 2020 года. На сегодняшний день из обязательных требований к таким квартирам – наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой, а также кухонной плиты.

По словам президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, генерального директора "Первой мебельной фабрики" Александра Шестакова, в требования необходимо включить обязательную чистовую отделку (полностью готовый ремонт с обоями), а также мебель – кухню, встроенные шкафы в прихожей и мебель в ванной.

Он уточнил, что следует подготовить на выбор три-пять вариантов мебели и отделки, при этом на то и другое должна быть гарантия 5 лет.

По мнению эксперта, данные критерии должны распределяться только на квартиры класса "стандарт", в остальных видах жилья – на усмотрение девелопера.

Ранее сообщалось, что на рынке новостроек столицы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. По словам гендиректора компании Optima Development Давида Худояна, появление мини-квартир закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади жилья, роста цен и падающих доходов населения.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать