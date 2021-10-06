В МВД рассказали, как не попасть под колеса машины ночью

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пешеходам рассказали, как лучше обезопасить себя ночью от попадания под колеса машины. Об этом пишет РИА Новости.

В МВД напомнили, что правила дорожного движения рекомендуют пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Ночью пешеход без световозвращателей становится заметен для водителя лишь за 25–30 метров. При этом ношение светлой одежды увеличивает данное расстояние до 50–60 метров.

В свою очередь, пешеход со световозвращающими элементами виден водителю на расстоянии 140–150 метров, а при включенном дальнем свете фар – за 300–400 метров.

Ранее в Дептрансе рассказали, кто чаще всего нарушает ПДД в Москве. За три месяца в пятерку нарушителей вошли владельцы Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari и Genesis.