Исследователи назвали регион, откуда молодежь готова переехать больше всего

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Больше всего готова к релокации молодежь Дальневосточного федерального округа, переехать оттуда ради работы смогли бы 25% опрошенных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследователей Superjob.

Были изучены более 8 миллионов активных резюме пользователей от 18 до 24 лет из всех регионов страны. Учитывались те резюме, в которых было указано о готовности соискателя к переезду.

Авторы исследования пришли к выводу, что в Дальневосточном федеральном округе больше всего молодых людей, согласных уехать из родного округа ради работы.

Из Центрального федерального округа к релокации готовы 16% молодежи, но при этом уехать из Санкт-Петербурга на заработки согласны 14%. Из Москвы переехать готовы лишь 10% молодых людей.

Что касается других округов, из Северо-Западного федерального округа переезд допустим для 13% молодых соискателей, в Приволжском федеральном округе этот показатель выше и составляет 20%. Из Южного федерального округа смогут релоцироваться 22%, из Уральского федерального округа – 19%, а из Сибирского федерального округа – 21%.

Ранее почти половина российских компаний заявили о важности наличия хобби у соискателя. По мнению организаций, информация о хобби кандидата говорит о его всестороннем развитии, а также помогает работодателям оценить культуру и ценности соискателя.