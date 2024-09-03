Почти половина российских компаний заявили о важности наличия хобби у соискателя

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Почти половина российских компаний считает, что кандидаты должны иметь хобби, их следует указать в резюме. При этом 39% убеждены, что это зависит от профессии, а 21% работодателей, напротив, заявили, что хобби не являются для них чем-то важным. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование.

Для 65% компаний в России информация о хобби говорит о всестороннем развитии кандидата, 56% опрошенных заявили, что благодаря хобби могут оценить культуру и ценности соискателя. При этом 29% отметили, что через опасные хобби оценивают возможные риски в будущем. Столько же (29%) работодателей анализируют навыки тайм-менеджмента своих кандидатов.

Кроме того, 3% организаций заявили, что заполнение строки "Хобби" свидетельствует об ответственном отношении соискателя при заполнении резюме.

Еще 40% компаний отметили, что в резюме необходимо наличие хобби для кандидатов на любые должности. 21% считают, что эта информация важна для офисных сотрудников, 17% обращают внимание на хобби у соискателей на позиции топ-менеджеров, а 8% – для руководителей среднего звена.

Ранее стало известно, что работодатели все чаще задают на собеседованиях вопросы, связанные с личной жизни. Примерно у 80% россиян интересовались семейным положением. А у каждого десятого – его знаком зодиака.

Лишь у 20% россиян во время собеседования спрашивали только об их профессиональных навыках. Кроме того, работодатели узнают о наличии судимости, задолженностях в банках, о кредитах и выплатах алиментов, если человек в разводе и имеет детей.