Социолог заявил, что желание россиян жить в Москве приводит маленькие города к упадку

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Стремление россиян переехать в Москву приводит маленькие города и села к упадку, отметил социолог Алексей Рощин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт объяснил, что столица представляется городом возможностей, где можно увеличить уровень своего дохода, а также обрести влияние в обществе.

На фоне этого наблюдается постепенный упадок маленьких городов, добавил Рощин. Таким образом, активное переселение в крупные города чревато запустением небольших населенных пунктов, резюмировал он.

Ранее россияне назвали города, которые подходят для поддержки здорового образа жизни. Треть россиян (32%) отметили благоприятную атмосферу городов Кавказских Минеральных Вод. На втором месте они выделили Сочи, а на третью позицию поставили Москву.

Так, 12% опрошенных указали Калининград, 11% респондентов проголосовали за Краснодар и Санкт-Петербург. По данным исследования, 7% россиян подчеркнули Казань. В частности, в топ городов попали Владивосток (6%), Ростов-на-Дону (4%) и Нижний Новгород (4%).



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