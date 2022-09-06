В ГД назвали заниженными данные о числе зависимых от алкоголя в РФ

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В статистику Минздрава включили только злоупотребляющих алкоголем, которые состоят на учете в медицинских учреждениях. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам Куринного, данные Минздрава о том, что в стране страдают алкоголизмом 1,2 миллиона жителей, неверные.

"Цифры занижены, если речь идет о лицах, злоупотребляющих алкоголем. Замминистра говорит исключительно о тех, кто состоит на учете в профильных учреждениях, большинство наших граждан там на учете не состоит, хотя алкоголь употребляет", – сказал он.

Он сообщил, что ежегодно от алкогольной зависимости в стране умирают 50 тысяч человек. По его словам, принимаемые государством меры в борьбе со смертностью недостаточно эффективны. Однако положительная динамика, отметил Куринный, в последние годы есть.

Ранее замглавы Минздрава РФ Олег Салагай сообщил, что около 70% случаев смертей в РФ от цирроза печени и 50% от панкреатита связаны со злоупотреблением алкоголем. Он также отметил эффективность антиалкогольной кампании, которая проводится в стране. По его словам, с 2008 по 2021 год более чем на 40% сократилось потребление алкоголя.

В 2021 году алкогольную зависимость, отметил Салагай, выявили у 1 000 190 россиян. Фактор риска алкогольной зависимости ассоциирован со смертностью часто в трудоспособном возрасте, добавил он.

