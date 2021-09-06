Россияне потратили около 2,5 млрд рублей на покупки в социальных сетях

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За первое полугодие 2021 года россияне потратили на покупки в соцсетях около 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз App Annie.

Отмечается, что наиболее активно жители России тратились на покупки во "ВКонтакте" и приложении "Одноклассников", а также оплачивали подписки на онлайн-кинотеатр ivi и YouTube, Premier.

В общей сложности за 6 месяцев граждане провели в социальных сетях более 20 миллиардов часов.

"На сегодняшний день на социальные приложения во всем мире уже потрачено $22,2 миллиарда. Что говорит о новом тренде – сейчас потребители переходят к аутентичному опыту, то есть они готовы платить больше создателям контента, чем за профессионально созданный продукт", – отмечается в релизе App Annie.

Самыми скачиваемыми приложениями соцсетей в России стали TikTok, Telegram, GetContact, WhatsApp и Instagram.

Ранее Минпромторг заявил о готовности содействовать эксперименту по онлайн-продаже алкоголя. С предложением продавать российское вино через сайт "Почты России" с 1 января 2022 года выступил Минфин. Пилотный проект планируют реализовать в Москве, Московской области и Республике Мордовия.