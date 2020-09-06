Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,89 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится на 20 месте среди субъектов РФ.
Москва также входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,2 процента.
За последние сутки в России выявили 5 195 новых случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. Из них 1 156 (22,2%) не имели клинических проявлений
На Москву пришлось 620 случаев, на Санкт-Петербург – 192.
Количество летальных случаев за последние сутки составило 61. Из них 13 пришлось на Москву. Всего за весь период пандемии по России умерло 17 820 человек.
Преодолело болезнь за 24 часа 2 823 человека. 963 пациента вылечили специалисты в Москве. Всего в РФ победило инфекцию 840 949 человек.
Еще 963 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: