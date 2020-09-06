Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,89 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится на 20 месте среди субъектов РФ.

Москва также входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,2 процента.

За последние сутки в России выявили 5 195 новых случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. Из них 1 156 (22,2%) не имели клинических проявлений

На Москву пришлось 620 случаев, на Санкт-Петербург – 192.

Количество летальных случаев за последние сутки составило 61. Из них 13 пришлось на Москву. Всего за весь период пандемии по России умерло 17 820 человек.

Преодолело болезнь за 24 часа 2 823 человека. 963 пациента вылечили специалисты в Москве. Всего в РФ победило инфекцию 840 949 человек.

