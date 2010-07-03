Венедиктов предложил распространить систему электронного голосования на регионы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил распространить систему электронного голосования на выборах на все регионы России, если эксперимент окажется успешным. Об этом он сообщил в ходе выступления на международной конференции, посвященной цифровизации избирательных процессов.

"Если система электронного голосования окажется защищенной, если будет понятно в эксперименте, если она покажется избирателям надежной, тогда можно будет шаг за шагом ее распространять на другие регионы, – цитирует его Агентство "Москва".

По мнению Венедиктова, электронное голосование упрощает процесс выборов – оно дает избирателю возможность проголосовать, если он не может или не хочет прийти на избирательный участок.

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно было до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.

