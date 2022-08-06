В России за сутки выявили 19 974 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки выявили 19 974 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в РФ подтвердили 18 692 396 эпизодов заболевания.

За сутки были госпитализированы 2 141 пациент. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте РФ, снижение – в 40.

Выздоровели 10 743 человек с ранее диагностированным коронавирусом. Скончались 46 пациентов по стране, у которых ранее выявили пневмонию и положительный тест на COVID-19.

Накануне сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 8,6% за неделю. Полный цикл вакцинации в стране был произведен 89 250 277 раз.