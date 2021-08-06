Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами прогнозируется небольшой дождь, возможны грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В субботу и воскресенье столбики термометров в городе будут показывать около +27...+29 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–11 метров в секунду.

"Сохранится комфортная погода без резких перепадов метеорологических параметров", – добавили метеорологи портала "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце этой недели, с 6 по 8 августа, выпадет около 20% месячной нормы осадков. Также синоптик предупредил, что самым дождливым днем этой недели станет пятница.

Синоптик также рассказал о погоде в первой половине сентября. По его словам, она будет теплая, при этом ожидается активная циклоническая деятельность, которая принесет с собой в столицу неустойчивую погоду. Смена метеоусловий также будет сопровождаться обильными дождями – может выпасть до 120 процентов месячной нормы осадков.

