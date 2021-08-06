Временное закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:10

Москвичам рассказали о погоде в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами прогнозируется небольшой дождь, возможны грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В субботу и воскресенье столбики термометров в городе будут показывать около +27...+29 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–11 метров в секунду.

"Сохранится комфортная погода без резких перепадов метеорологических параметров", – добавили метеорологи портала "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце этой недели, с 6 по 8 августа, выпадет около 20% месячной нормы осадков. Также синоптик предупредил, что самым дождливым днем этой недели станет пятница.

Синоптик также рассказал о погоде в первой половине сентября. По его словам, она будет теплая, при этом ожидается активная циклоническая деятельность, которая принесет с собой в столицу неустойчивую погоду. Смена метеоусловий также будет сопровождаться обильными дождями – может выпасть до 120 процентов месячной нормы осадков.

В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать