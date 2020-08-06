Онищенко прокомментировал запрет на перевозку бытовой химии вместе с продуктами питания

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 новый проект "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению". Одним из его самых спорных пунктов стал запрет на перевозку товаров бытовой химии транспортом, в котором также перевозятся продукты питания и питьевая вода.
Ретейлеры, в свою очередь, негативно отреагировали на данную инициативу. По их мнению, это может привести к подорожанию перевозок почти в два раза.
Онищенко призвал не беспокоиться по этому поводу. Он считает, что в проект еще можно внести изменения.
"Не надо делать из этого панику, нужно конкретно разбираться и находить решение. Эта тема не новая, и в целом она уже была решена. К тому же пока это только проект, его можно внимательно изучить и сделать оговорки", – заявил Онищенко.
Он подчеркнул, что в некоторых случаях стоит допускать перевозку продуктов вместе с бытовой химией. Депутат привел в пример товарные вагоны, в которых перевозят консервированные продукты вместе с моющими средствами, и мелких предпринимателей, закупающих всю продукцию разом в одном месте. Онищенко подчеркнул, что последние действительно могут понести финансовые потери.
"Например, крупные магазины, куда приезжает малый бизнес и набирает себе сырья для торговли. Когда малому предпринимателю надо будет ехать сначала за одним товаром, потом за другим, это, конечно, повлечет за собой большие расходы", – отметил депутат.
Ранее стало известно, что в России может в два раза увеличиться цена доставки заказов из магазинов. Причиной этому станет новый проект "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению".
Как сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), обращение с негативными отзывами на новый проект СанПиН уже было направлено главному санитарному врачу Анне Поповой.
Основным спорным пунктом стал запрет на перевозку товаров бытовой химии транспортом, в котором также перевозятся продукты питания и питьевая вода. "Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300–350 рублей", – пояснил президент АКИТ Артем Соколов.
Он подчеркнул, что сейчас компании выполняют комплексную доставку пищевых и бытовых продуктов. При этом контакт таких товаров полностью исключается размещением в разных секциях транспорта.
В Роспотребнадзоре пояснили, что проект документа предусматривает запрет на совместную транспортировку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии.
"При совместной перевозке может произойти контаминация, то есть загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки", – объяснили в ведомстве.
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