09:19Общество
Котяков объяснил возможный рост продолжительности рабочей недели в РФ дефицитом кадров
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
К росту средней продолжительности рабочей недели в России могли привести большой дефицит инженерных кадров и кадров в обрабатывающей промышленности, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область.
"Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю", – цитирует министра ТАСС.
Он подчеркнул, что это возможно только при согласии работника.
Ранее телеканал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza сообщал, что средняя продолжительность рабочей недели в России побила рекорд 2012 года и составила 38,5 часа.
Эксперты отмечают, что рост рабочей загрузки в России связан с нехваткой персонала, переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен, а также с повышением экономической вовлеченности женщин.
Антон Котяков заявил, что в РФ не будет шестидневной рабочей недели. Он подчеркнул, что ведомство не поддерживает данную инициативу, но отметил, что российское законодательство позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.
Переход на шестидневную рабочую неделю в России невозможен – Бессараб
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