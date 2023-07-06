Котяков объяснил возможный рост продолжительности рабочей недели в РФ дефицитом кадров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К росту средней продолжительности рабочей недели в России могли привести большой дефицит инженерных кадров и кадров в обрабатывающей промышленности, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область.

"Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю", – цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что это возможно только при согласии работника.

Ранее телеканал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza сообщал, что средняя продолжительность рабочей недели в России побила рекорд 2012 года и составила 38,5 часа.

Эксперты отмечают, что рост рабочей загрузки в России связан с нехваткой персонала, переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен, а также с повышением экономической вовлеченности женщин.

Антон Котяков заявил, что в РФ не будет шестидневной рабочей недели. Он подчеркнул, что ведомство не поддерживает данную инициативу, но отметил, что российское законодательство позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.



Переход на шестидневную рабочую неделю в России невозможен – Бессараб