Длительность рабочей недели у россиян выросла до рекордного уровня – СМИ

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Средняя продолжительность рабочей недели в России побила рекорд 2012 года и составила 38,5 часов. Об этом со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщает РБК.

"В январе – марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа", – указано в сообщении.

В 2012 году в четвертом квартале средняя продолжительность трудовой пятидневки составляла 38 часов 29 минут.

Эксперты отмечают, что рост рабочей загрузки в России связан с нехваткой персонала, переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен, а также с повышением экономической вовлеченности женщин.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ не будет шестидневной рабочей недели. Он подчеркнул, что ведомство не поддерживает данную инициативу, но отметил отметил, что российское законодательство позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.



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