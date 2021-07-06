В Москве выявили 5 498 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки подтверждены 5 498 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Отмечается, что госпитализация потребовалась 1 598 пациентам. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 659 человек.

"В городе выздоровели еще 6 019 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 194 207", – сообщили в Оперштабе.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 114 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом.

Всего за последние сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. По данным Оперштаба, без клинических проявлений зафиксировали 2 817 (12,1%) случаев. Всего с начала пандемии в стране выявили 5 658 672 случая (+0,41%) коронавирусной инфекции.