В Москве выявили 5 498 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки подтверждены 5 498 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Отмечается, что госпитализация потребовалась 1 598 пациентам. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 659 человек.
"В городе выздоровели еще 6 019 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 194 207", – сообщили в Оперштабе.
Кроме того, за последние 24 часа скончались 114 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом.
Всего за последние сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. По данным Оперштаба, без клинических проявлений зафиксировали 2 817 (12,1%) случаев. Всего с начала пандемии в стране выявили 5 658 672 случая (+0,41%) коронавирусной инфекции.
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