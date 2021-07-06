В России выявили 23 378 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. По данным Оперштаба, без клинических проявлений зафиксировали 2 817 (12,1%) случаев.
В Москве выявили 5 498 новых случаев, в Московской области – 2 536, в Санкт-Петербурге – 1 869, в Нижегородской области – 454, в Воронежской области – 370, в Красноярском крае – 347, в Республике Крым – 334, в Пермском крае – 334, в Брянской области – 330, в Забайкальском крае – 327, в Иркутской области – 327, в Бурятии – 319, в Свердловской области – 318, в Омской области – 306, в Хабаровском крае – 299.
Всего в России зарегистрировано 5 658 672 случая (+0,41%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Чукотском автономном округе – 0,12%.
За минувшие сутки в РФ подтверждено 737 смертей от последствий коронавируса. Всего жертвами инфекции стали 139 316 человек.
Также за последние 24 часа выписали 18 411 человек, за все время – 5 101 852.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил, что вариантом штамма коронавируса "Дельта плюс", скорее всего, заразятся все, поскольку он является очень контагиозным. По словам Тимакова, в ближайшее время не останется людей, не заразившихся COVID-19. Исключение составляет лишь 1% населения, который имеет врожденный иммунитет, не позволяющий проникать вирусам в организм.
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