Только 10% россиян готовы уволиться, если на работе будут настаивать на вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
32% опрошенных россиян не собираются прививаться от коронавируса, при этом 10% готовы уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".
Наиболее категорично настроены молодые люди в возрасте до 24 лет: из них 38% готовы покинуть прежнее место работы в случае принуждения к вакцинации.
24% респондентов обосновывают свою позицию страхом побочных эффектов от вакцины, еще 15% не доверяют российской медицине, 13% беспокоит тот факт, что привитые тоже болеют, 9% считают, что срок действия препарата слишком мал, и 7% считают, что любая форма принуждения недопустима.
Исследование проводилось в период с 25 по 28 июня во всех регионах России. В нем приняли участие 1 742 человека.
Ранее ВЦИОМ проводил опрос, в ходе которого выяснил, что 49% россиян поддерживают решение о введении обязательной вакцинации в Москве и Московской области.
56% находят решение об обязательной вакцинации соответствующим ситуации, а четверть опрошенных с этим не согласны. Против данной меры выступают 30% россиян.
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