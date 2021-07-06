Только 10% россиян готовы уволиться, если на работе будут настаивать на вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

32% опрошенных россиян не собираются прививаться от коронавируса, при этом 10% готовы уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

Наиболее категорично настроены молодые люди в возрасте до 24 лет: из них 38% готовы покинуть прежнее место работы в случае принуждения к вакцинации.

24% респондентов обосновывают свою позицию страхом побочных эффектов от вакцины, еще 15% не доверяют российской медицине, 13% беспокоит тот факт, что привитые тоже болеют, 9% считают, что срок действия препарата слишком мал, и 7% считают, что любая форма принуждения недопустима.

Исследование проводилось в период с 25 по 28 июня во всех регионах России. В нем приняли участие 1 742 человека.

Ранее ВЦИОМ проводил опрос, в ходе которого выяснил, что 49% россиян поддерживают решение о введении обязательной вакцинации в Москве и Московской области.

56% находят решение об обязательной вакцинации соответствующим ситуации, а четверть опрошенных с этим не согласны. Против данной меры выступают 30% россиян.

