Женщина родила четверняшек в Москве

В Москве женщина родила четверняшек
Женщина родила четверняшек в московском Центре планирования семьи.
Родители говорят, что в связи с этим счастье от прибавления увеличилось в четыре раза. Известно, что родились три мальчика и одна девочка. В настоящий момент все ждут, когда маму выпишут, поскольку к ней пока никого не пускают.
По словам врачей, рождение четверняшек выясняется не сразу. Изначально во время первого обследования специалисты могут увидеть только двух младенцев. Четвертый малыш попадает в поле зрения УЗИ и вовсе лишь перед самыми родами.
Акушеры отмечают, что рождение четверняшек – крайне редкое явление. Считается, что такое бывает в одном случае на миллион. В то же время в декабре 2019 года москвичка тоже родила четырех младенцев, среди которых были два мальчика и две девочки. Кроме того, в августе 2019 года рождение четверняшек было зафиксировано в подмосковной Балашихе.
Сама молодая мама рассказала, что это была первая беременность. Таким образом, в данном случае рассуждения об экстракорпоральном оплодотворении можно смело отвергнуть.
В то же время рождение четверняшек часто приводит к некоторым сложностям. Как правило, младенцы в таком случае рождаются недоношенными – они появляются на свет уже на 32-й неделе беременности. Их вес в среднем составляет 1,5 килограмма, хотя в обычных случаях появившиеся на свет дети весят около 3,5 килограмма.
Недоношенных детей обычно помещают в кувезы. В особо сложных случаях над младенцами осуществляют реанимационные процедуры. Также у них могут наблюдаться проблемы с легкими.
Недоношенные дети проходят курс антибиотиков, в результате чего у младенцев начинается процесс восстановления. Когда ребенку исполняется год, все последствия недоношенности уже ликвидируются.
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