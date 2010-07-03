"В шоке, но счастливы". Родители четверняшек рассказали о детях и семье

В Московском перинатальном центре родились четверняшки

В перинатальном центре городской клинической больницы имени Мухина родились четверняшки – две девочки и два мальчика. По мнению специалистов, вероятность подобной беременности крайне мала, однако в России с июля 2019 года зафиксировали уже три подобных случая.

Родители малышей, Ольга и Бадр, в разговоре со съемочной группой телеканала Москва 24 признались, что хотя и надеялись на чудо, но не ожидали, что на свет появятся сразу четыре ребенка.

"Мы были в шоке. Мы всегда верили в чудеса, но в такие… Благословение. Конечно, мы абсолютно счастливы были", – заявила новоиспеченная мама.

По словам Ольги, сначала врачи сообщили ей о трех плодах. Спустя несколько недель повторное УЗИ выявило, что есть и четвертый ребенок, хотя до этого специалисты считали его аномалией в показателях приборов.

С мужем мать-героиня познакомилась в ОАЭ, будущие супруги вместе работали. По словам Бадра, он полюбил девушку с первого взгляда. Пока их знакомство развивалось, мужчина отметил обаяние и доброе сердце своей избранницы. Супруги планировали завести ребенка, подчеркивает счастливый отец. Бадр уже учится пеленать своих многочисленных малышей.

Как рассказала Ольга, за беременность она набрала 32 килограмма. Огромный живот был отчасти помехой в обычной жизни – мать новорожденных с улыбкой вспомнила, как сложно ей было переворачиваться во сне ночью.

Рождение четверняшек стало испытанием не только для родителей, но и для коллектива перинатального центра ГКБ имени Мухина. Здесь этот случай – первый за 51 год.

"Конечно, мы все готовились. Я считаю, что это какое-то замечательное совпадение – возможно, наследственных факторов, природы, микроклимата, благословенья Божьего и большой-большой любви", – рассказала замглавврача по акушерско-гинекологической и педиатрической помощи ГКБ имени Мухина Татьяна Семенова.

По словам специалиста, роды принимала большая бригада, чтобы адекватно управиться со всеми четырьмя детьми. Семенова подчеркивает, что врачи хотя и волновались, но выполнили свою работу высококлассно.

"На самом деле, до определенного момента говорить об этом было сложно, потому что, во-первых, любые роды – это чудо, почему мы и работаем в акушерстве. А рождение четверых сразу – это какое-то необыкновенное чудо. Поэтому это большая ответственность, это большое волнение и это большое счастье для всего нашего перинатального центра и акушерства в целом", – считает замглавврача.

Подобные случаи уже происходили в России в 2019 году. В конце июля в Балашихе на свет появились четверняшки Анна, Максим, Арсений и Георгий, а до этого в перинатальном центре Санкт-Петербургского педиатрического университета четыре младенца родились у 37-летней женщины.

